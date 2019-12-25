29-летняя актриса Эмма Робертс впервые стала мамой

Малыш родился 27 декабря.

Американская актриса Эмма Робертс впервые стала матерью. У 29-летней звезды сериала "Американская история ужасов" родился сын от актера Гаррета Хедлунда. Об этом сообщил портал TMZ.

Малыш родился 27 декабря. Весной прошлого года общественность узнала о романе племянницы Джулии Робертс с Гарретом Хедлундом, который известен по картинам "Трон: Наследие" и "Троя".

Осенью стало известно, что звезда "Ла-Ла-Ленда" Эмма Стоун тайно вышла замуж и ждет ребенка.

Фото: Instagram/ emmaroberts