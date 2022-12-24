Найти елочный базар около дома теперь можно при помощи бота

Нужно лишь выбрать район, а нейросеть сама предложит адреса.

В Петербурге запустили елочный бот. Он поможет найти легальные базары, где продают рождественские деревья. Кроме того, нейросеть умеет выстраивать маршрут к торговым точкам. Об этом сообщили в пресс-службе КИО.

Бот "Елочный базар" автоматически выдает список базаров. Нужно лишь выбрать район, а нейросеть сама предложит адреса. Кроме того, бот подскажет, как проще добраться до базара – пешком или на транспорте.

Сервис создали специалисты Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра. В дальнейшем боты появятся и для других сезонных базаров. Например, планируется запустить бот по продаже корюшки и бахчевых.

Ежегодно сезон новогодних базаров начинается 20 декабря и длится до 31 декабря.

Ранее на Piter.tv: лесничий рассказал, как законно срубить в лесу новогоднюю елку.

Фото: Pxhere