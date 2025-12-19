В Петербурге запустили чат-бот службы экстренных вызовов в МАХ

Новый цифровой помощник 112 начал работу для жителей и гостей города.

В Санкт-Петербурге начал работу чат-бот службы экстренных вызовов 112 в национальном мессенджере МАХ, сервис предназначен для решения вопросов, не требующих срочного вмешательства экстренных служб.

Чат-бот "Служба 112 СПб" стал доступен жителям и гостям города в мессенджере МАХ. Проект реализован при поддержке Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга. Сервис позволяет направлять сообщения о нарушениях правил парковки, а также оставлять жалобы на работу диспетчерских служб, включая пожарно-спасательную службу, полицию, скорую медицинскую помощь и газовую службу.

Также чат-бот принимает обращения, связанные с экологическими вопросами, и заявки на помощь животным, в том числе диким. Пользователи могут получить рекомендации о дальнейших действиях в конкретной ситуации, включая информацию о том, следует ли направить сообщение, позвонить по телефону или оформить заявку.

В пресс-службе Смольного подчеркнули, что служба экстренных вызовов 112 продолжает работать в круглосуточном режиме и принимает обращения в обычном формате. Новый цифровой сервис предназначен для упрощения взаимодействия граждан с городскими службами в случаях, не требующих срочного реагирования.

Фото: Piter.TV