Места елочных базаров отмечены на интернет-карте РГИС Петербурга

Сведения о торговых точках, отмеченные на карте РГИС, будут оперативно обновляться.

В Петербурге стартовал сезон ёлочных и новогодних базаров. Актуальные места сезонных нестационарных торговых объектов визуально представлены на интернет-карте Региональной геоинформационной системы Санкт-Петербурга.

Сведения о торговых точках, отмеченные на карте РГИС, будут оперативно обновляться. Новый объект появится на карте, даже если договор заключён уже после начала сезона.

В настоящее время на карте РГИС можно увидеть адреса 63 городских участков, на которых размещаются сезонные нестационарные торговые объекты по договорам с КИО Санкт-Петербурга. Их работа продлится до 31 декабря.

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Фото: Piter.tv