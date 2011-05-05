Петербург готовится к сезону ёлочных базаров

Завершились последние аукционы.

На этой неделе в Петербурге прошли последние в 2022 году торги в отношении городских земельных участков, выделенных для размещения на них сезонных нестационарных торговых объектов, в том числе ёлочных и новогодних базаров. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Дополнительные ёлочные базары появятся в Московском, Невском, Фрунзенском, Красносельском и Красногвардейском районах. Полный список адресов ёлочных базаров будет размещён на сайтах Комитета имущественных отношений и СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" ближе к началу сезона. Новогодние базары начнут работать 20 декабря, продажа продлится до 31 декабря.

Также петербуржцы могут бесплатно получить ель к Новому году в Ленинградской области.

Фото: пресс-служба ККИ