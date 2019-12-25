Строительство элитной недвижимости в пригородах Петербурга выросло на 45%

Средняя стоимость одного квадратного метра теплоконтурного загородного дома (включающего фундамент, коробку, окна и крышу) сейчас составляет около 110 тысяч рублей.

Строительство элитных загородных домов в окрестностях Петербурга увеличилось на 45% к весне по сравнению с мартом 2024 года, сообщает "РБК Петербург" со ссылкой на экспертов рынка.

Средняя стоимость одного квадратного метра теплоконтурного загородного дома (включающего фундамент, коробку, окна и крышу) сейчас составляет около 110 тысяч рублей. Наиболее дорогими остаются дома из клееного бруса, стоимость которых начинается от 120 тысяч рублей за квадратный метр. Цена на монолитные дома близка к среднерыночному уровню. По сравнению с прошлым годом, средняя стоимость строительства увеличилась приблизительно на 10%. Монолитные дома составляют около 70% заказов в сегменте элитного жилья. Оставшиеся 30% приходятся на каркасные технологии и дома из клееного бруса. До 2020 года покупатели чаще выбирали дома из клееного бруса.

Основной причиной роста цен стали увеличивающиеся закупочные цены на строительные материалы, отмечают эксперты. Стоимость иностранной продукции значительно повысилась из-за колебаний курса рубля и увеличения транспортных расходов.

Повышение цен способствовало смещению спроса в сторону меньших по размеру объектов. Если в прошлом году большинство запросов касалось домов площадью 350-500 квадратных метров, то сейчас наибольшим спросом пользуются дома площадью 200-300 квадратных метров.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)