Ленобласть стала 38-ой в рейтинге регионов по закредитованности населения

Уровень закредитованности в Ленинградской области составляет 56,5%, а средний долг жителя региона – 467 тысяч рублей.

По данным "РИА Новости", в начале 2025 года был составлен рейтинг российских регионов по уровню кредитной нагрузки на население. Ленинградская область заняла 38-ю позицию, улучшив свой прошлогодний результат на десять пунктов.

Общий объем кредитных обязательств россиян к 1 января 2025 года достиг отметки в 34,9 триллиона рублей. За год этот показатель увеличился на 5,5%, что эквивалентно 1,8 триллиона рублей. В среднем, долг одного гражданина перед банком вырос на 24 тысячи рублей, достигнув 459 тысяч рублей.

Однако, рост средней номинальной зарплаты был более существенным. Следовательно, показатель закредитованности, определяемый как отношение долга к заработной плате, снизился до 51,3% (против 57,1% в 2024 году).

Лидерами опубликованного 24 февраля рейтинга стали южные регионы. Самый низкий уровень закредитованности наблюдается в Ингушетии (15,5%). В первую пятерку также вошли Крым, Дагестан, Севастополь и Чеченская Республика.

Ленинградская область, переместившись с 48-го места в 2024 году, значительно улучшила свое положение, заняв 38-е место. По состоянию на начало 2025 года, уровень закредитованности в Ленинградской области составляет 56,5%, а средний долг жителя региона – 467 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что за год в Ленобласти было зарегистрировано всего девять случаев клещевого энцефалита.

Фото: Piter.TV