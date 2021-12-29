Петербуржцы могут оформить электронную подпись в МФЦ

Для этого потребуется всего несколько документов.

Петербуржцы могут получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КЭП) в МФЦ города, а также в мобильных офисах.

Его можно использовать для подтверждения подлинности документации и идентификации автора. Бумаги будут иметь такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись. Отмечается, что КЭП существенно упрощает процессы ведения бизнеса.

Подать документы на оформление КЭП могут физические лица, работники индивидуальных предпринимателей и юридические лица (но не руководители). Для оформления понадобится документ, удостоверяющий личность, а также ИНН.

Мобильные МФЦ выезжают в отдаленные районы Петербурга. Благодаря этому жители новостроек могут оформить все необходимые документы.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в 10 петербургских МФЦ можно будет оформить визу.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"