В Сестрорецк и Красное Село запустят электрички с тактовым движением

Ранее такт запустили в Павловск и Ораниенбаум.

На совещании ОАО "РЖД" и начальник ОЖД Виктор Голомолзин подвели итоги года и обсудили планы на будущее. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем телеграм-канале 29 сентября.

Завершена реконструкция путепровода над Пулковским шоссе, и запущено тактовое движение в Павловск и Ораниенбаум. По инициативе президента России Владимира Путина идет строительство ВСМ Москва — Петербург.

Кроме того, такт могут запустить в Сестрорецк и Красное Село. Планируется реставрация Царского вокзала в Пушкине и повышение транспортной доступности порта "Бронка" и аэропорта Пулково.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пушкинском районе Петербурга построят железнодорожную станцию.

Фото: Piter.TV