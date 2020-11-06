Со 2 апреля снова начнут ходить электрички Тихвин – Будогощь и Окуловка – Неболчи

На участке завершился капитальный ремонт.

Со 2 апреля возобновляется движение пригородных поездов на участках Тихвин – Будогощь и Окуловка – Неболчи. Об этом сообщили в СЗППК.

После завершения капитального ремонта ж/д инфраструктуры возобновляется движение пригородных поездов на участках Тихвин – Будогощь и Окуловка – Неболчи со 2 апреля 2025 года.

Поезда будут курсировать по расписанию:

по субботам:

– №6965 Тихвин 8:16 – Будогощь 10:46

– №6966 Будогощь 18:10 – Тихвин 20:40

по субботам и воскресеньям:

– №6003/6004 Будогощь 10:11 – Окуловка 14:34

– №6006/6005 Окуловка 14:51 – Будогощь 19:09

по вторникам:

– №6961 Неболчи 15:26 – Окуловка 18:55

– №6962 Окуловка 10:01 – Неболчи 13:30.

На тактовом маршруте "Балтийский вокзал — Ораниенбаум" появятся еще два поезда.

Фото: Telegram/ АО "СЗППК"