Электричка сбила юношу насмерть в Петербурге

Следователи Петербурга устанавливают обстоятельства смертельного травмирования юноши на железной дороге. Об этом рассказали в Западном МСУТ СК РФ.
Уточняется, что подросток 2010 года рождения погиб 27 декабря на 32-м километре перегона станции Сестрорецк. Его сбил электропоезд. От полученных травм мальчик скончался на месте. По предварительным данным, трагедия произошла из-за нахождения ребенка возле путей в неположенном месте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ, проверочные мероприятия продолжаются.
Ранее на Piter.TV: у станции Горелово электропоезд сбил молодого человека.
Фото: pxhere
