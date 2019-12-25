Электричка сбила юношу насмерть в Петербурге

От полученных травм мальчик скончался на месте.

Следователи Петербурга устанавливают обстоятельства смертельного травмирования юноши на железной дороге. Об этом рассказали в Западном МСУТ СК РФ.

Уточняется, что подросток 2010 года рождения погиб 27 декабря на 32-м километре перегона станции Сестрорецк. Его сбил электропоезд. От полученных травм мальчик скончался на месте. По предварительным данным, трагедия произошла из-за нахождения ребенка возле путей в неположенном месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ, проверочные мероприятия продолжаются.

Фото: pxhere