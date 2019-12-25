  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Электричка сбила юношу насмерть в Петербурге
Сегодня, 12:28
99
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Электричка сбила юношу насмерть в Петербурге

0 0

От полученных травм мальчик скончался на месте.

Следователи Петербурга устанавливают обстоятельства смертельного травмирования юноши на железной дороге. Об этом рассказали в Западном МСУТ СК РФ. 

Уточняется, что подросток 2010 года рождения погиб 27 декабря на 32-м километре перегона станции Сестрорецк. Его сбил электропоезд. От полученных травм мальчик скончался на месте. По предварительным данным, трагедия произошла из-за нахождения ребенка возле путей в неположенном месте. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ, проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: у станции Горелово электропоезд сбил молодого человека. 

Фото: pxhere 

Теги: происшествия, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии