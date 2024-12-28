На станции Горы в Ленобласти электричка сбила мужчину

Пострадавшим оказался 35-летний местный житель, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

В Ленобласти транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования мужчины на станции Горы. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Утром 23 февраля в дежурную часть поступила информация о том, что в Кировском районе электричка из Мги в Обухово травмировала человека. Пострадавшим оказался 35-летний местный житель, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы, однако наезда не получилось избежать.

Мужчина доставлен в больницу, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на перегоне Купчинская — Шушары грузовой поезд наехал на 60-летнего мужчину.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)