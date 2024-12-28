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На станции Горы в Ленобласти электричка сбила мужчину
Сегодня, 12:58
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На станции Горы в Ленобласти электричка сбила мужчину

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Пострадавшим оказался 35-летний местный житель, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

В Ленобласти транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования мужчины на станции Горы. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Утром 23 февраля в дежурную часть поступила информация о том, что в Кировском районе электричка из Мги в Обухово травмировала человека. Пострадавшим оказался 35-летний местный житель, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы, однако наезда не получилось избежать. 

Мужчина доставлен в больницу, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на перегоне Купчинская — Шушары грузовой поезд наехал на 60-летнего мужчину. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: станция горы, электричка сбила мужчину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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