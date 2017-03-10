На станции Старый Петергоф перебегавшего пути мужчину сбила электричка из Ломоносова

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

В Петербурге проводят проверку по факту травмирования человека в Петродворцовом районе, передает пресс-служба управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

В прошедшие выходные в дежурную часть полиции поступило сообщение, что станции Старый Петергоф Петродворцового района электричка "Ораниенбаум-Санкт-Петербург" сбила молодого человека. Пострадавший переходил пути по пешеходному переходу на запрещающий знак светофора. Машинист применил экстренное торможение и неоднократно подавал громкие звуковые сигналы.

Избежать столкновения не удалось, от полученных травм молодой человек скончался. Личность пострадавшего устанавливается, сотрудники транспортной полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В полиции напоминают, что железная дорога – зона повышенной опасности!

Ранее мы писали, что в Петербурге водитель совершил ДТП у отдела МВД на водном транспорте.

Фото: Piter.tv