На базе спорткомплекса в Старом Петергофе создадут новый спортивный кластер

Важно, чтобы все возможности для жителей были обеспечены.

В Петродворцовом районе будет создан спортивный кластер. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который посетил спортивный комплекс в Старом Петергофе.

В этом комплексе уже есть два бассейна, спортзал и ледовая площадка, а в будущем на его базе планируют развернуть большой спортивный кластер с площадками для пляжного волейбола, занятиями военно-прикладными видами спорта и даже полосой препятствий.

"Очень важно, чтобы все возможности для жителей были обеспечены именно в самом районе. Это касается социальных, медицинских и спортивных объектов. Уверен, что и пожилые, и юные жители Петергофа будут рады новым возможностям" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Отметим, что за последние годы в Петербурге было построено 1500 спортивных объектов. Количество петербуржцев, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, выросло на треть.

Ранее Piter.TV сообщал, что для многодетных семей из Петербурга в ДНТ "Возрождение" построят детский досуговый центр.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга