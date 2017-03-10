После пожара на кухне в Старом Петергофе нашли погибшего мужчину

На борьбу с огнем отправились 12 пожарных и три спецмашины.

В понедельник вечером, 20 декабря, в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар на кухне в доме №3, корпус 1, по Чебышевской улице. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 22:04. По данным МЧС, в трехкомнатной, отдельной квартире загорелась 10 метровая кухня. Горела обстановка на площади 6 квадратных метров.

В пожаре погиб мужчина.

На борьбу с огнем отправились 12 пожарных и три спецмашины. В 22:48 огонь удалось ликвидировать.

Ранее корпус корвета "Проворный" не был поврежден при пожаре. Ущерб оценит специальная комиссия, причины пожара также станут известны через несколько недель.

Фото: Piter.tv

