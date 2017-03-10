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После пожара на кухне в Старом Петергофе нашли погибшего мужчину
Сегодня, 23:13
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После пожара на кухне в Старом Петергофе нашли погибшего мужчину

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На борьбу с огнем отправились 12 пожарных и три спецмашины.

В понедельник вечером, 20 декабря, в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар на кухне в доме №3, корпус 1, по Чебышевской улице. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. 

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 22:04. По данным МЧС, в трехкомнатной, отдельной квартире загорелась 10 метровая кухня. Горела обстановка на площади 6 квадратных метров. 

В пожаре погиб мужчина.

На борьбу с огнем отправились 12 пожарных и три спецмашины. В 22:48 огонь удалось ликвидировать. 

Ранее корпус корвета "Проворный" не был поврежден при пожаре. Ущерб оценит специальная комиссия, причины пожара также станут известны через несколько недель.

Фото: Piter.tv
 

Теги: пожар на кухне, старый петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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