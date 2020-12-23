  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:21
45
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге водитель совершил ДТП у отдела МВД на водном транспорте

0 0

Автомобиль врезался в препятствие, а затем в припаркованный Ford Transit.

В Петербурге водитель совершил ДТП у отдела МВД на водном транспорте. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Инцидент произошел еще 15 мая около 4:40 на Двинской улице. Мужчина на Toyota не справился с управлением, врезался в препятствие, а затем в припаркованный Ford Transit, который использовался благотворительным фондом для перевозки детей.

От удара Toyota загорелась. Водитель автомобиля отказался от медосвидетельствования.

В понедельник, 17 мая, две легковушки столкнулись под Кантемировским мостом.

Фото: ВКонтакте /  Дорожный инспектор.
Видео: Piter.tv

Теги: toyota
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии