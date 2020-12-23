Автомобиль врезался в препятствие, а затем в припаркованный Ford Transit.

В Петербурге водитель совершил ДТП у отдела МВД на водном транспорте. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Инцидент произошел еще 15 мая около 4:40 на Двинской улице. Мужчина на Toyota не справился с управлением, врезался в препятствие, а затем в припаркованный Ford Transit, который использовался благотворительным фондом для перевозки детей.

От удара Toyota загорелась. Водитель автомобиля отказался от медосвидетельствования.

В понедельник, 17 мая, две легковушки столкнулись под Кантемировским мостом.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.

Видео: Piter.tv