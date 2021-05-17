Видео: две легковушки столкнулись под Кантемировским мостом

Около 10:20 утра в понедельник, 17 мая, на Выборгской набережной под Кантемировским мостом столкнулись две легковушки.
Судя по кадрам, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, водитель белого авто стоял на повороте, в ожидании момента, когда можно будет выехать. В этот момент водитель попутного авто начал перестраиваться правее и, по всей видимости, не вписался в поворот. Обстоятельства и причины аварии пока неизвестны. Также нет достоверной информации о состоянии участников ДТП.
Ранее мы писали, что в центре Петербурга легковушка сбила девушку на самокате.
Видео: Piter.TV
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