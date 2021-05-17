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Видео: две легковушки столкнулись под Кантемировским мостом

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Какие травмы получили участники аварии, пока неизвестно.

Около 10:20 утра в понедельник, 17 мая, на Выборгской набережной под Кантемировским мостом столкнулись две легковушки. 

Судя по кадрам, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, водитель белого авто стоял на повороте, в ожидании момента, когда можно будет выехать. В этот момент водитель попутного авто начал перестраиваться правее и, по всей видимости, не вписался в поворот. Обстоятельства и причины аварии пока неизвестны. Также нет достоверной информации о состоянии участников ДТП.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга легковушка сбила девушку на самокате.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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