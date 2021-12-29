Девушка выжила после встречи с электричкой на Мебельной

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Электропоезд задел девушку в Приморском районе утром 2-го февраля. По информации Piter.TV, она осталась жива.

Инцидент произошел около 11 часов в районе Мебельной улицы. По предварительным данным, девушка переходила железную дорогу в специально отведенном для этого месте. 21-летняя девушка осматривается медиками. Она находится в тяжелом состоянии.

Движение электричек осуществляется в штатном режиме.

Ранее власти обещали заняться переходом на Туристской улице. Он получил название "перехода смерти".

Фото: Piter.TV