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Девушка выжила после встречи с электричкой на Мебельной
Сегодня, 12:02
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Девушка выжила после встречи с электричкой на Мебельной

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Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Электропоезд задел девушку в Приморском районе утром 2-го февраля. По информации Piter.TV, она осталась жива.

Инцидент произошел около 11 часов в районе Мебельной улицы. По предварительным данным, девушка переходила железную дорогу в специально отведенном для этого месте. 21-летняя девушка осматривается медиками. Она находится в тяжелом состоянии.

Движение электричек осуществляется в штатном режиме.

Ранее власти обещали заняться переходом на Туристской улице. Он получил название "перехода смерти".

Фото: Piter.TV

Теги: железная дорога, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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