Экстремально высокое давление опустится на Петербург 7 февраля

Город может поставить рекорд по атмосферному давлению в феврале.

С 7 на 8 февраля в Санкт-Петербурге ожидается резкое повышение атмосферного давления. По расчетам Александра Колесова, оно может подняться до 790 мм рт. ст. и даже превысить это давление. Главный синоптик Северной столицы отметил, что в таком случае атмосферное давление в городе побьет исторический февральский рекорд.

Такое высокое атмосферное давление — это не только нагрузка на метеозависимых людей, но ещё и значение, близкое к абсолютному максимуму давления для февраля Александр Колесов, синоптик

Согласно данным Колесова, похожий "всплеск" атмосферного давления был зафиксирован 1 февраля 2012 года. Тогда оно поднялось до отметки 791,2 мм рт. ст.(1054,9 гПа).

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти 7 февраля ожидаются туман и изморозь.

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