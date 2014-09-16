  1. Главная
В Нигерию из Петербурга отправили два корабля скумбрии и сельди

Продукция прошла необходимые лабораторные исследования в ФГБУ "АПК НАЦРЫБА" и ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Из порта Петербурга в Нигерию отправили 6 тыс. тонн скумбрии и сельди в декабре. Процесс контролировал Россельхознадзор, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Продукция прошла необходимые лабораторные исследования в ФГБУ "АПК НАЦРЫБА" и ФГБУ "ВНИИЗЖ". Рыбу проверили на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям импортера, она получила ветеринарные сертификаты, с которыми продолжила следование в адреса получателей. 

Ранее мы рассказывали о том, что экспорт российского мороженого может достичь $100 млн по итогам года. 

Видео, фото: пресс-служба Россельхознадзора 

