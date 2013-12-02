Эксперты оформили документы на экспорт более 32 тонн хинкалей в 2021 году

Замороженные продукты отправились Азербайджан, Гонконг и Саудовскую Аравию,

В пятницу, 17 сентября, в пресс-службе Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора по Ленобласти сообщили Piter.tv, что за восемь месяцев текущего года эксперты ведомства оформили документы на экспорт более 32 тонн пельменей, хинкалей и мантов.

Уточняется, что должностные лица управления оформили сопроводительные документы на 8 партий полуфабрикатов с мясной начинкой в ассортименте. Более 31 т продукции направилось в Азербайджан, Гонконг и Саудовскую Аравию, 544 кг хинкалей и 32 кг мантов – в Гонконг. Товары на экспорт предоставили компании из Петербурга, Брянской и Белгородской областей.

В ведомстве убедились, что все партии соответствуют требованиям стран-получателей, после чего их допустили к дальнейшему следованию.

Ранее мы писали, что в Петербург привезли более 19 тонн зелёного кофе в зёрнах.

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