В Петербург привезли более 19 тонн зелёного кофе в зёрнах

При этом собственник груза оштрафован из-за документов.

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль более 19 тонн зелёного кофе в зёрнах. Продукция, произведённая в Бразилии, Гватемале, Гондурасе, Колумбии и Уганде, следовала из Испании в адрес петербургского предприятия.

В ходе проверки документов было установлено, что сопровождавшие подкарантинную продукцию фитосанитарные сертификаты были выданы после фактического убытия продукции с территории Испании. А информация, подтверждающая выполнение карантинных фитосанитарных требований до отправки подкарантинной продукции, в графе "Дополнительная декларация" отсутствовала.

Собственник груза оштрафован. После предоставления сертификатов на замену ранее выданным выпуск подкарантинной продукции на территорию РФ разрешен.

За 2021 год Россельхознадзор в Петербурге проверил 1,4 млн тонн импортных фруктов.

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