За 2021 год Россельхознадзор в Петербурге проверил 1,4 млн тонн импортных фруктов

Чаще всего в Петербург привозили бананы.

С начала 2021 года в Петербурге сотрудники регионального Россельхознадзора проверили 1,4 миллиона тонн импортных фруктов. Всего за это время привезли 1,9 миллиона тонн продуктов растительного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Чаще всего в Петербург привозили бананы, они поставлялись из Эквадора, Коста-Рики, Гватемалы, Колумбии и Мексики. На втором месте оказались груши. Их привозили из Аргентины, Сербии, Турции и др.

Что касается овощей, то больше всего в Петербург привозили картофель, морковь и чеснок.

Ранее в Петербург не пустили 150 луковиц тюльпанов из Нидерландов.

Фото: pexels