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В Петербург не пустили 150 луковиц тюльпанов из Нидерландов
Сегодня, 16:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург не пустили 150 луковиц тюльпанов из Нидерландов

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Двое пассажиров везли луковицы в ручной клади.

В аэропорту Пулково должностные лица Управления Россельхознадзора запретили ввоз 150 луковиц тюльпанов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Двое пассажиров везли луковицы в ручной клади из Нидерландов без фитосанитарного сертификата и разрешения Россельхознадзора на ввоз.

Ввоз потенциально небезопасного посадочного материала на территорию Российской Федерации запрещён, продукция подлежит уничтожению.

Также в Петербурге за полгода изъяли 125 тонн овощей и фруктов.

Фото: pexels

Теги: россельхознадзор, тюльпаны
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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