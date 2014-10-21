В Петербург не пустили 150 луковиц тюльпанов из Нидерландов

В аэропорту Пулково должностные лица Управления Россельхознадзора запретили ввоз 150 луковиц тюльпанов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Двое пассажиров везли луковицы в ручной клади из Нидерландов без фитосанитарного сертификата и разрешения Россельхознадзора на ввоз.
Ввоз потенциально небезопасного посадочного материала на территорию Российской Федерации запрещён, продукция подлежит уничтожению.
Также в Петербурге за полгода изъяли 125 тонн овощей и фруктов.
Фото: pexels
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