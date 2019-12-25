В Петербурге за полгода изъяли 125 тонн овощей и фруктов

В Петербурге за полгода было изъято из оборота 120 партий плодоовощной продукции общей массой более 125 тонн. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора.
Фрукты и овощи изымали из-за отсутствия маркировки, несоблюдения требованиям. За полгода было проверено 57 предприятий, нарушения были выявлены в 58% случаев.
Нарушения касались неудовлетворительного состояния складов, сроков прохождения медобследований у персонала, а также продаже продукции с истёкшим сроком годности.
Виновные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более миллиона рублей.
Ранее петербуржцам рассказали, как избежать отравления грибами.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все