В Петербурге за полгода изъяли 125 тонн овощей и фруктов

За полгода было проверено 57 предприятий, нарушения были выявлены в 58% случаев.

В Петербурге за полгода было изъято из оборота 120 партий плодоовощной продукции общей массой более 125 тонн. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Фрукты и овощи изымали из-за отсутствия маркировки, несоблюдения требованиям. За полгода было проверено 57 предприятий, нарушения были выявлены в 58% случаев.

Нарушения касались неудовлетворительного состояния складов, сроков прохождения медобследований у персонала, а также продаже продукции с истёкшим сроком годности.

Виновные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более миллиона рублей.

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Фото: Piter.tv