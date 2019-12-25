Эксперты прокомментировали статью Сергея Лаврова об отношениях России и Запада

Статья вышла на английском языке, но также была опубликована на русском в нескольких изданиях.

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров опубликовал статью "О праве, правах и правилах", посвященную актуальному состоянию отношений между Россией и Западом. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что некоторые положения из статьи весь мир уже много раз слышал от руководства России.

Также в статье анализируются средства, при помощи которых Запад навязывает миру свою повестку. Лавров считает, что США и Евросоюз не исполняют международные законы и подменяют их правилами. При этом правила знают не все, что делает их поведение непредсказуемым.

Эксперты считают, что Сергей Лавров не только показал сущность евроатлантической дипломатии, но и отразил подход к России, который основывается на международном праве и "цивилизационных особенностях стран мира".

В статье Лавров раскритиковал позицию США о России после встречи Путина и Байдена.

Фото: пресс-служба МИД РФ