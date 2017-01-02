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Эксперты: "Руководство КПРФ остаётся на прежней осторожной позиции"
Сегодня, 16:01
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nastya960

Эксперты: "Руководство КПРФ остаётся на прежней осторожной позиции"

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"Против ЕР и правительства Медведева, но не против президента Путина".

После вынужденного ухода коммуниста Левченко с поста губернатора Иркутской области эксперты Telegram-канала "Мейстер" засомневались в том, что федеральное партруководство его поддержит.

Время показало, что сомневались правильно,

– отметили специалисты

В итоге с лозунгом отставки президента Путина выступили 16 региональных отделений КПРФ (это менее 1/5 парторганизаций). Также по данным "Коммерсанта", первый секретарь МГК КПРФ Рашкин за призыв к отставке Путина на митинге уже подвергся критике в секретариате ЦК КПРФ.

Руководство КПРФ остаётся на прежней осторожной позиции: против ЕР и правительства Медведева, но не против президента Путина,

– подытожили эксперты

Эксперты об отставке губернатора Иркутской области: "Его сгубили паводки и пожары".

Фото: pixabay 

Теги: кпрф, левченко
Категории: Лента новостей, Новости России,

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