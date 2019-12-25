Эксперт прокомментировал производство российской вакцины в Италии

Вакцину планируют не просто использовать, но и производить.

Италия станет первой страной Евросоюза, где будут выпускать российскую вакцину "Спутник V". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что растет спрос на вакцину.

Соглашение об организации производства подписали Российский фонд прямых инвестиций и компания "Adienne Pharma & Biotech". До конца года планируется произвести 10 млн доз препарата. Такого количества будет достаточно, чтобы покрыть нехватку вакцины в Италии.

Есть шанс, что подобное развитие событий подстегнет процесс сертификации вакцины со стороны ЕМА [Европейское агентство лекарственных средств], ведь если эта тенденция будет продолжена, то роль и работа самой ЕМА будет скомпрометирована: агентство, которое никак не может проверить вакцину, которую используют и производят страны ЕС, будет выглядеть странно. отметили эксперты.

Процедура одобрения вакцин осуществляется Европейским агентством лекарственных средств. При этом, есть экстренные случаи.

Фото: Piter.TV