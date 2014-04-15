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Эксперт выступил за ужесточение правил получения разрешения на оружие
Сегодня, 16:26
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nadezhda_sib

Эксперт выступил за ужесточение правил получения разрешения на оружие

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Властям нужно сделать так, чтобы ужесточение правил не привело к аномальной нагрузке на врачей.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что многие задаются вопросом, как юноша, устроивший стрельбу в школе в Казани, мог пройти психиатрическое освидетельствование и получить разрешение на оружие.

Эксперты уверены, что правила освидетельствования необходимо ужесточать, однако это не так просто. 

Чтобы надежно отсечь таких вот Галявиевых от оружия, психиаторам необходимо менее формально подходили к процессу выдачи справки.

говорится в сообщении.

Врачу придется больше проводить времени с каждым заявителем, что создаст "пробки". Правительству и профильным ведомствам необходимо будет найти "золотую середину". 

Напомним, 19 летней житель Казани устроил стрельбу в школе №175. 9 человек погибли, еще 21 пострадали.

Фото: pixabay.com

Теги: оружие, психиатрическая экспертиза
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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