Эксперт выступил за ужесточение правил получения разрешения на оружие

Властям нужно сделать так, чтобы ужесточение правил не привело к аномальной нагрузке на врачей.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что многие задаются вопросом, как юноша, устроивший стрельбу в школе в Казани, мог пройти психиатрическое освидетельствование и получить разрешение на оружие.

Эксперты уверены, что правила освидетельствования необходимо ужесточать, однако это не так просто.

Чтобы надежно отсечь таких вот Галявиевых от оружия, психиаторам необходимо менее формально подходили к процессу выдачи справки. говорится в сообщении.

Врачу придется больше проводить времени с каждым заявителем, что создаст "пробки". Правительству и профильным ведомствам необходимо будет найти "золотую середину".

Напомним, 19 летней житель Казани устроил стрельбу в школе №175. 9 человек погибли, еще 21 пострадали.

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