Эксперт прокомментировал нападки "зеленых" организаций на Россию

Всемирный фонд дикой природы выдвинул к властям новое требование.

Всемирный фонд дикой природы потребовал от российского правительства на 10 лет приостановить выдачу новых лицензий на разведку и добычу новых месторождений россыпного золота на Дальнем Востоке и в Сибири. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что мировые "природные" организации давно лоббируют интересы транснациональных бизнес-гигантов и своим предложением, по факту, хотят убить целую отрасль промышленности.

По мнению экспертов, реальной защитой экологии "зеленые" занимаются по остаточному принципу. Росприроднадзор в свою очередь хорошо справляется со своими функциями и не пытается убить экономику отдельные регионов.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как идет ликвидация вреда окружающей среде на полигоне "Красный Бор" в Ленобласти. Все работы планируют завершить в 2024 году.

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