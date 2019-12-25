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Эксперт оценил слова Путина по поводу вакцинации от коронавируса
Сегодня, 16:00
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Эксперт оценил слова Путина по поводу вакцинации от коронавируса

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Эксперты считают, что авторитет президента сможет поменять отношение граждан к вакцинации.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали ответы Владимира Путина во время прямой линии о коронавирусе и вакцинации.

Путин еще раз подчеркнул, что не поддерживает обязательную вакцинацию, но при этом напомнил о том, что без вакцинации последствия коронавирусной инфекции в случае заражения могут быть тяжелыми. 

Эксперты считают, что в данном случае было важно, чтобы об этом сказал именно президент. Есть вероятность, что после прямой линии Путина часть граждан изменит свое отношение к вакцинации в сторону положительного. Когда в марте президент сделал прививку, темпы вакцинации в России возросли. 

Владимир Путин привился "Спутником V".

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус, путин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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