Эксперт оценил слова Путина по поводу вакцинации от коронавируса

Эксперты считают, что авторитет президента сможет поменять отношение граждан к вакцинации.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали ответы Владимира Путина во время прямой линии о коронавирусе и вакцинации.

Путин еще раз подчеркнул, что не поддерживает обязательную вакцинацию, но при этом напомнил о том, что без вакцинации последствия коронавирусной инфекции в случае заражения могут быть тяжелыми.

Эксперты считают, что в данном случае было важно, чтобы об этом сказал именно президент. Есть вероятность, что после прямой линии Путина часть граждан изменит свое отношение к вакцинации в сторону положительного. Когда в марте президент сделал прививку, темпы вакцинации в России возросли.

Владимир Путин привился "Спутником V".

Фото: Piter.TV