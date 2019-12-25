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Эксперт прокомментировал решение Банка России повысить ключевую ставку
Сегодня, 9:00
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Эксперт прокомментировал решение Банка России повысить ключевую ставку

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Эксперт объяснил, зачем повышать ключевую ставку.

На прошлой неделе Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

С весны ключевая ставка в несколько этапов поднялась с 4,5% до 6,5%. Эксперты отметили, что текущий уровень инфляции не устраивает власти ни с политической, ни с экономической точек зрения. Особенно политиков волнует рост цен на продукты. В связи с этим приходится повышать ставку, чтобы "сбить" инфляцию.

Накануне Путин призвал к скоординированной борьбе с инфляцией в России. 

Фото: Pexels

Теги: банк россии, инфляция, ключевая ставка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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