Эксперт прокомментировал решение Банка России повысить ключевую ставку

На прошлой неделе Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
С весны ключевая ставка в несколько этапов поднялась с 4,5% до 6,5%. Эксперты отметили, что текущий уровень инфляции не устраивает власти ни с политической, ни с экономической точек зрения. Особенно политиков волнует рост цен на продукты. В связи с этим приходится повышать ставку, чтобы "сбить" инфляцию.
Накануне Путин призвал к скоординированной борьбе с инфляцией в России.
Фото: Pexels
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