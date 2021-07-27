Путин призвал к скоординированной борьбе с инфляцией в России

По словам главы РФ, сейчас инфляция "пусть и не столь значительная, но все же выходит за наши целевые ориентиры".

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время быстрое восстановление ключевых секторов отечественной экономики сопровождается ростом инфляции, которая незначительно превысила целевые ориентиры. Об этом он сказал в ходе совещания по экономическим вопросам.

По словам главы государства, кабинет министров и ЦБ должным образом реагируют на возникающие инфляционные риски.

Понятно, что здесь играют роль разные факторы: и внутренние, и внешние. Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Владимир Путин, президент РФ

По словам российского лидера, на территории государства инфляция "пусть и не столь значительная, но все же выходит за наши целевые ориентиры". Путин поручил скоординировать и сбалансировать все шаги, которые планируется предпринять в данном вопросе.

Ранее Банк России поднял ключевую ставку до 6,5% годовых. Данный показатель вернулся на уровень октября-декабря 2019 года. Эта мера поможет снизить инфляционные риски и укрепить курс рубля, однако при этом могут вырасти проценты по кредитам и депозитным вкладам.

Видео: YouTube / Россия 24