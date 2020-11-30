Эксперт прокомментировал популярность программы "Туристического кешбэка"

Летом программой планируют воспользоваться немногие.

Слухи о массовости программы "Туристический кешбэк" оказались сильно преувеличены. К такому выводу пришли эксперты Telegram-канала "Мейстер" после опубликованного опроса ВЦИОМ.

Из всех опрошенных программой воспользовались только 2%. Еще 2% планируют ей воспользоваться, 10% — скорее планируют, а 85% — не планируют вовсе.

Также ВЦИОМ выяснил, что 52% летом намерены отдыхать дома, 34% поедут на дачу, 13% проведут в другом городе или селе России. 13% поедут на курорты Черноморского побережья Кавказа, 9% планируют выбраться за границу, 8% выбрали Крым, 1%— Прибалтику. Поясним: сумма ответов больше 100%, так как можно было выбирать сразу несколько вариантов.

Ранее стало известно о том, что Петербург вошёл в ТОП-3 популярных направлений по туристическому кешбэку.

Фото: Piter.TV