Петербург вошёл в топ-3 популярных направлений по туристическому кешбэку

С 18 марта по 11 мая в городе было совершенно 12,4 тыс. бронирований.

Крым, Краснодарский край и Петербург вошли в топ-3 городов по количеству бронирований отелей, которые были сделаны в рамках программы "туристический кешбэк". Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма города.

С 18 марта по 11 мая в Петербурге было совершенно 12,4 тыс. бронирований. Отмечается, что общая стоимость отменённых броней в Северной столице оценивается в 386 млн. рублей. К тому же, на майских праздниках город посетили более 280 тыс. туристов.

Гости бронировали отели в Санкт‑Петербурге в среднем на 2–3 ночи, часто в индивидуальном порядке. Пресс-служба комитета по развитию туризма Петербурга.

Известно, что 42% от общего числа гостей столицы составили жители Москвы и Московской области. Также активно посещали Петербург жители Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Калининграда и не только.

Ранее Piter.tv подготовил популярные направления для путешествий из Петербурга: куда можно и куда нельзя съездить в мае.

Фото: Piter.tv

