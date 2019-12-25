Популярные направления для путешествий из Петербурга: куда можно и куда нельзя съездить в мае?

Piter.TV выяснил, появились ли изменения, которым будут рады петербуржцы-туристы.

Заядлые россияне-путешественники каждый день ожидают новостей об открытии границ с различными странами. Пандемия коронавируса пока не дает стабильности в вопросе свободных поездок по всему миру: в одних городах и странах ослабляют ограничения, а в других напротив растет количество заболевших и въезд туристам запрещают.

Piter.TV выяснил, появились ли изменения, которым будут рады петербуржцы. Как обстоит ситуация с поездками в Финляндию, Прибалтику и по другим любимым у жителей города направлениям?

Финляндия

Апрельские ограничения соседка Петербурга продлила как минимум до 25 мая – россиян там пока не ждут. Въезд в страну разрешен только самим финнам и членам их семей, людям с видом на жительство в Финляндии, живущим в Финляндии гражданам стран ЕС и Шенгенского соглашения и гражданам ряда стран. Пустят в Суоми также студентов финских университетов, представителей бизнеса, спорта и культуры, дипломатов, представителей государств, участвующих в международных переговорах, представителей иностранных СМИ.

Прибалтика

Абсолютно аналогичная ситуация сохраняется в Эстонии, с апреля правила въезда в страну не изменились. Действуют апрельские ограничения и в Латвии, куда не пускают даже транзитом, те же правила актуальны для Литвы.

Во всех странах рады видеть только своих граждан и их семьи, граждан определенных государств, в перечень которых пока не входит Российская Федерация, студентов своих вузов, моряков-торговцев. Все въезжающие в Прибалтику пассажиры должны иметь при себе свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом, кроме того, граждан и даже экипажи авиакомпаний могут отправить на десятисуточную самоизоляцию.

Швеция

Российских туристов в северной стране не ждут как минимум до конца мая. Разрешения аналогичны Финляндии и Прибалтике – въезд в страну доступен только гражданам Швеции и их семьям, гражданам с видом на жительство в Швеции, студентам местных университетов, военнослужащим, морякам-торговцам. Отрицательный результат ПЦР-теста при въезде обязателен.

Белоруссия

Съездить на выходные в Минск или Витебск можно без проблем – как и в апреле, Белоруссия готова встречать россиян. Для путешествия необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до прибытия. Гражданам Белоруссии и ее резидентам, а также пассажирам младше шести лет делать тест не требуется.

Грузия

Здесь пока все стабильно – россиян в Грузии рады видеть. Путешественникам разрешат въезд с отрицательным результатом теста на коронавирус или справкой о пройденной вакцинации. Не позднее чем за 48 часов до прилета в Грузию туристам необходимо заполнить специальную форму на сайте грузинского правительства.

Венгрия

Полеты в Венгрию с целью туризма на данный момент не допускаются. В стране встречают исключительно своих граждан, граждан с видом на жительство в Венгрии, студентов местных вузов, бизнесменов, дипломатов. Попасть в Венгрию можно и транзитом по суше в третью страну, только пассажирам придется доказывать документами, что они могут въехать в соседнюю страну, чтобы добраться до пункта назначения.

Турция

В конце апреля в стране ввели жесткий локдаун из-за серьезной третьей волны коронавируса. Карантин запланировали как минимум до 17 мая, его вполне могут продлить, если количество заболевших не снизится. Турки крайне ограничены в передвижениях, местные заведения закрыты. Туристам, как заявляли в МВД Турции, можно находиться в стране, передвигаться между городами и во время комендантского часа. Напомним, до 1 июня Россия приостановила авиасообщение с южной страной, но и сразу же после возобновления перелётов не стоит рисковать и ехать в Стамбул или Анталью.

Куда еще можно?

По данным сервиса поиска авиабилетов Scyscanner, по состоянию на 10 мая 2021 года россияне могут съездить туристами в 38 стран. Специалисты рекомендуют тщательно сверять актуальные данные по конкретной стране перед планированием поездки, поскольку ситуация с коронавирусом, а значит и действующими в стране правилами и ограничениями, может быть непредсказуема.

Для петербуржцев по-прежнему доступны путешествия по всей России. С 15 мая открылись еще и Соловецкие острова в Архангельской области – единственная точка страны, которая более полгода была недоступна для туристов. В поездку туда необходимо взять справку о вакцинации от COVID-19 не старше полугода, положительный тест на антитела не старше двух месяцев или ПЦР-тест не старше 48 часов.

Готовясь к путешествию в другой город, узнайте, какие ограничения там действуют. Вполне вероятно, что в вашем населенном пункте уже игнорируют ношение масок, но, например, в Москве за отсутствие маски могут оштрафовать.

Сам Петербург остается популярным у туристов направлением – на майских выходных его посетили почти 250 тыс. человек.

Фото: скриншот Scyscanner