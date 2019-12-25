Петербург на майских выходных посетили почти 250 тыс. туристов

Отмечается, что туристический поток практически вернулся на допандемийный уровень.

Петербург за 10 дней майских выходных посетили 200-250 тысяч туристов. Об этом сообщает портал "Деловой Петербург", ссылаясь на высказывание главы комитета по развитию туризма Северной столицы Сергея Корнеева. Это хороший показатель, отмечают представители Смольного.

Туристический поток практически вернулся на допандемийный уровень: за схожий период в 2019-м году Петербург посетило порядко 500 тыс. туристов, однако почти половина из них – иностранцы.

Власти Петербурга ожидают в городе в рамках летнего туристического сезона около 5 млн туристов. Вице-губернатор города Максим Соколов отметил, что в 2021 году туристический сезон будет ориентирован на граждан РФ, однако в городе будут рады и иностранным гостям, если у них получится добраться до Северной столицы.

Фото: Piter.tv