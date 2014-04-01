Эксперт прокомментировал переименование вакцины AstraZeneca

Каких-либо иных изменений, кроме названия, не анонсировано.

Компания AstraZeneca решила переименовать свою вакцину от СOVID-19, произведенную британско-шведской фармацевтической компанией. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что переименование препарата не сгладит негативный фон, который сложился вокруг него.

Новое название вакцины — Vaxzevria. Она является одной из четырех, разрешенных для вакцинации населения в Евросоюзе. Российская "Спутник V" пока не одобрена, так как, по мнению экспертов, евробюрократия всячески тормозит этот процесс.

Ранее от ряд стран приостановили использование AstraZeneca. Среди них — Дания, Швеция, Болгария, Франция и другие. После введения препарата были зарегистрированы единичные смертельные случаи.

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