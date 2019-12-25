Эксперт прокомментировал итоги праймериз "Единой России"

В некоторых регионах больше всего голосов набрали новички.

В России завершился праймериз "Единой России". Результаты прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

В некоторых регионах новички заявили о себе и заставили "подвинуться" опытных политиков. Такая ситуация произошла в Хабаровском крае, который, по словам экспертов, считается традиционно проблемным для "ЕР". Также новые члены партии лидируют в Томской области и еще ряде субъектов.

Новые лица принесут вместе с собой свежие идеи и свежий взгляд на застаревшие проблемы. отметили эксперты.

В Петербурге в лидерах оказались уже знакомые лица.

Фото: сайт предварительного голосования "Единой России"