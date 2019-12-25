В лидеры праймериз "Единой России" в Госдуму выбились Вячеслав Макаров и Сергей Боярский

В лидерах преимущественно оказались уже действующие политики.

"Единая Россия" опубликовала результаты праймериз, которые проводились с 24 по 30 мая. Среди кандидатов от партии в Госдуму от Петербурга лидером оказался Вячеслав Макаров. Он набрал 159815 голосов.

На втором месте оказался Сергей Боярский. Разрыв с Макаровым составил менее 3 тыс. голосов. Тройку лидеров закрывает Юрий Петров. В одномандатных округах на праймериз победил Михаил Романов.

В ЗакС по некоторым региональным округам лидируют нынешние депутаты — Юрий Гладунов (№3), Сергей Купченко (№5), Юлия Мартемьянова (№6), Анастасия Мельникова (№9), Александр Ваймер (№10), Галина Назарова (№14), Дмитрий Тугов (№16). В округе №17 лидером стал Алексей Цивилев. Он обогнал своего коллегу Дениса Четырбока на 800 голосов.

В этом году стать депутатами хотят некоторые представители исполнительной власти. Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков получил наибольшую поддержку по одномандатному избирательному округу №2, глава Выборгского района Валерий Гарнец — по округу №11, вице-губернатор Николай Бондаренко

Ранее Piter.TV рассказал о том, что сотрудников госучреждений просили принять участие в голосовании.

Фото: Piter.TV