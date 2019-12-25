"Жалоб не поступало". Почему давление на "бюджетников" в выборный год остается безнаказанным

В России начался праймериз “Единой России” — внутрипартийные выборы, по результатам которых лидеры голосования продолжат борьбу за место в Госдуме или Законодательном собрании. Кто пойдет дальше — решают граждане. Для некоторых россиян участие оказалось добровольно-принудительным. Противостоять этому они, похоже, не готовы.

По данным пресс-службы "Единой России" в Петербурге, к 28 мая в предварительном голосовании приняли участие 194 925 жителей города. Чтобы проголосовать, избиратели вынуждены оставлять свои личные данные: сайт просить дать доступ к аккаунту на Госуслугах. На одном из этапов нужно будет загрузить скан своего паспорта с отметкой о месте регистрации или форму №9. В отличие от обычных выборов, на которых можно выбрать избирательный участок, здесь голосовать придется только по месту прописки. После того, как вы добавить скан документа, начнется верификация. Когда сведения проверят, вы сможете оставить свой голос.

В "ЕР" пояснили, почему голосование проходит онлайн, а также зачем давать доступ к Госуслугам. По словам Андрея Турчака, приоритет отдали электронному голосованию из-за эпидемиологической ситуацией. Кроме того, такой формат требует меньших материальных затрат. Использование такой формы праймериз позволяет избежать "переписывания результатов", фальсификаций, объясняют в партии. Само предварительное голосование нужно для того, чтобы обеспечить всем желающим возможность участвовать в выборах, если у них есть поддержка граждан. Таким образом, конкуренция становится выше.

Что произошло

За несколько недель до старта праймериз в социальных сетях начали появляться жалобы на то, что сотрудников государственных учреждений мягко или же настойчиво просят зарегистрироваться на голосование, а затем принять в нем участие.

Источник: Telegram / Протестный Петербург

После появившихся сообщений Piter.TV решил убедиться, что такие случаи с добровольно-принудительным голосованием в Петербурге действительно есть. Нам подтвердили это сотрудники четырех учреждений. Источники попросили не раскрывать их имена, а также места работы.

Один из случаев произошел в школе Адмиралтейского района. По словам педагога, руководство образовательного учреждения "настаивает очень сильно, аргументируя, что устали слушать крики и оры "наверху". Санкциями при этом не грозились.

Также просили принять участие в голосовании в одной из школ Приморского района.

Осталось несколько дней до окончания голосования, просили ещё за конкретных поставить галочки в бюллетенях, за то, чтоб именно их выдвигали. сказала родственница учителя физкультуры.

В другом учреждении Приморского района — детском саду — воспитателям на педсовете намекнули, что голосовать надо за нынешнего главу района Николая Цеда. В этом году он планирует баллотироваться в депутаты Госдумы по Северо-Западному одномандатному избирательному округу.

Мы не комментируем слухи. Если у горожан есть конкретные сведения о правонарушениях, они могут обратиться в прокуратуру или Следственный комитет. сказали в пресс-службе администрации Приморского района Piter.TV.

Несколько раз о голосовании напоминали и учителям школы в Петроградском районе. По информации педагога, об этом писали в общем чате.

"Бумага" рассказывала о просьбах проголосовать в поликлинике Невского района и Мариинской больнице. По словам нашего источника в Елизаветинской больнице, там голосование по "желанию". Зарегистрироваться, а также привести друзей и родственников просили в учреждениях Фрунзенского района, писала "Фонтанка".

Депутат партии "Яблоко" Борис Вишневский назвал конкретные учреждения, из которых ему поступили жалобы. Среди них — Детская школа искусств им. Слонимского, Жилищное агентство Колпинского района, поликлиника №49 (отделение 63). Парламентарий попросил прокурора Петербурга провести проверку по данным обращениям, а также установить, насколько законно принуждать "бюджетников" к участию в предварительном голосовании.

В "Справедливой России - За Правду" в Петербурге обратили внимание на то, что "ЕР" использует портал "Госуслуги" для проведения праймериз. Марина Шишкина и Надежда Тихонова считают, что портал не должен использоваться для "агитации" за правящую партию. Они просят Роскомнадзор принять меры.

Реакция от "Единой России" тоже была. Представитель партии в Петербурге Вячеслав Макаров признал, что знает о случаях принуждения к голосованию, но городское отделение "ЕР" здесь ни при чем.

Сразу хочу сделать заявление: "Единая Россия" к этому не имеет никакого отношения. <...> Нам не нужен административный ресурс. сказал спикер ЗакСа.

Принуждение он назвал неприемлемым. Голосование завершится 30 мая.

Мнение экспертов

Политконсультант, руководитель аналитического центра "Политген" Ярослав Игнатовский сказал в беседе с Piter.TV о том, что в ряде регионов голосование, скорее всего, проходит честно, случаи принуждения не повсеместны, но есть субъекты, в которых оно все же превращается в добровольно-принудительное. Он предположил, что там уже есть согласованные кандидаты, которые должны пройти дальше. Для тех политических сил, у которых базовый электорат держится на людях из "административных сеток", такая мобилизация административных сил является "нормальной", отметил эксперт.

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что высокой явкой на предварительное голосование "Единая Россия" хочет показать, что их ценят, что даже выборы до выборов являются для граждан значимым событием. Кроме того, в дальнейшем такая поддержка может стать бонусом для определенных кандидатов. Эксперт уверен, что все это не более, чем PR-ход, и негласно спущенная команда от партии все же есть. Необязательно, что она была в ультимативной форме, но там озвучили свое пожелание, а дальше на местах стараются эту явку обеспечить.

Совершенно ясно, что из условных 10 человек есть 2, на которых ставит администрация и партия. Есть рекомендация, что остальные 8 — это никто, а этих 2 надо поддержать, чтобы затем официально его кандидатуру поддержать на соответствующих партийных мероприятиях. сказал Александр Конфисахор.

Отметим, что лидерские позиции в праймериз не означают, что именно эти члены партии будут в дальнейшем участвовать в выборах.

Жалоб не поступало

Проведение праймериз не регулируется избирательным законодательством, в связи с этим Горизибрком не вмешивается, сказала Piter.TV член избиркома с правом решающего голоса от партии "Яблоко" Ольга Покровская. Она обратила внимание на то, что граждане могут обращаться в прокуратуру, к Уполномоченному по правам человека, если они считают, что их права нарушаются.

В пресс-службе Профсоюза работников образования Петербурга и области нам ответили, что подтвержденной информации о принуждении к голосованию у них нет. Вопрос о том, какие меры реагирования будут применяться, если обращения все же поступят, остался без ответа.

Также жалобы не поступали и в Профсоюз медработников "Действие" в Петербурге. По словам заместителя председателя Григория Бобинова, он знает, что в медучреждениях были случаи, когда сотрудников "мягко просили проголосовать и показать результат", в целом это тоже можно расценивать как давление. При этом в профсоюз никто не обращался. Бобинов предположил, что такая ситуация воспринимается как "должное".

Профсоюз "Движение" базируется в городской поликлинике №52. Он следит за тем, чтобы давления не было, однако может ли на самом деле профсоюз помочь, когда по факту никаких санкций не было введено — это вопрос. Координатор профсоюза в Петербурге Михаил Николаев сказал, что политическая воля и трудовые интересы — это совсем разные вещи. Организация может вступиться тогда, когда, например, не исполняется коллективный и трудовой договор.

Жалобы на принуждение к голосованию готовы рассмотреть в аппарате Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. По словам пресс-секретаря Юлии Волковой, обращений за последний период не поступало. Несколько лет назад такие сообщения были, но все без подписи.

Чтобы Уполномоченный по правам человека был готов защищать гражданина, заявитель должен быть готов к этому. А они, как правило, не готовы. Если у вас есть такие случаи, и вы готовы публично сообщить об этом, написать омбудсмену заявление и сами что-то предпринять, защищая свои права, конечно, мы будем помогать. сказали в пресс-службе.

Дальнейшее разбирательство будет непростым, так как в организации не станут признаваться, что человек был уволен именно из-за голосования, будут приведены другие аргументы, отметила Волкова.

Исходя из общения с экспертами, можно сделать вывод: принуждение к голосованию никак не пресекается из-за анонимности граждан. Надзорные органы не рассматривают обращения, в которых личность заявителя неизвестна. Нет доказательств, нет имен — нет и проверки. Сотрудники госучреждений в свою очередь не хотят ставить свою работу под удар или портить отношения с начальством, поэтому не обращаются с жалобами. По факту до реального наказания — лишения премии или увольнения — скорее всего, не доходит, но психологический фактор оказывается решающим.

Справка

"Единая Россия" — единственная из партий, представленных в ЗакСе Петербурга, которая проводит праймериз на онлайн-платформе. В Партии Роста кандидатов на выборы определяют на Федеральном политическом совете. В "Яблоке" также будут решать на предвыборном совете. Если будет праймериз, то они будут проводиться вживую, с урнами, сказал Борис Вишневский "ДП". На днях стало известно о том, что Михаил Амосов, который был в составе "Яблока" будет баллотироваться от "Справедливой России - Патриоты - За Правду". Там, по всей видимости, также будут отбирать кандидатов руководство партии. По словам Алексея Ковалева, который недавно покинул "СР", такие кандидаты уже есть, он остался без места. Информация о внутрипартийной борьбе в ЛДПР и КПРФ не публиковалась.

Войти в состав Законодательного собрания нового созыва Петербурга из 35 единороссов, которые там работают сейчас, планируют 25. Такое количество подали документы на праймериз. Мы обратили внимание на то, что Анастасия Мельникова значится в списке как "беспартийная". Некоторые из нынешних парламентариев намерены продолжить карьеру в Госдуме — Вячеслав Макаров, Сергей Соловьев, Александр Тетердинко.

Единый день голосования состоится 19 сентября 2021-го года.

Текст: Надежда Сибилева / Piter.TV

Иллюстрация: Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: сайт предварительного электронного голосования "Единой России"