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Эксперт прокомментировал иск американской фармкомпании к правительству РФ из-за лекарства от коронавируса
Сегодня, 9:20
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Эксперт прокомментировал иск американской фармкомпании к правительству РФ из-за лекарства от коронавируса

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Компания предлагала продать препарат России, но по завышенной цене.

Американская фармкомпания "Gilead Sciences" подала иск к правительству РФ, Верховный суд России его не удовлетворил. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в стране трепетнее отнеслись к жизни своих граждан, чем к к интеллектуальной собственности компании.

Дело в том, что правительство разрешило "Фармсинтезу" производить в течение пяти лет лекарство от коронавируса без согласия патентообладателя. В американской организации собирались осуществлять поставки, но по цене в 28 тыс. рублей за флакон. В то время как семи производителям из других стран — за 2,5-6,5 тыс. рублей. 

Российская сторона утверждает, что предложения о передаче патента были проигнорированы, официальные требования по поставкам также не было выполнены. Как результат — ни поставок, ни производства в России. 

Фото: Piter.TV

Теги: лекарство от коронавируса, суд, фармкомпания
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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