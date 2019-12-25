Эксперт прокомментировал иск американской фармкомпании к правительству РФ из-за лекарства от коронавируса

Компания предлагала продать препарат России, но по завышенной цене.

Американская фармкомпания "Gilead Sciences" подала иск к правительству РФ, Верховный суд России его не удовлетворил. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в стране трепетнее отнеслись к жизни своих граждан, чем к к интеллектуальной собственности компании.

Дело в том, что правительство разрешило "Фармсинтезу" производить в течение пяти лет лекарство от коронавируса без согласия патентообладателя. В американской организации собирались осуществлять поставки, но по цене в 28 тыс. рублей за флакон. В то время как семи производителям из других стран — за 2,5-6,5 тыс. рублей.

Российская сторона утверждает, что предложения о передаче патента были проигнорированы, официальные требования по поставкам также не было выполнены. Как результат — ни поставок, ни производства в России.

Фото: Piter.TV