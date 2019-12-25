Эксперт прокомментировал ход строительства "Северного потока-2"

После завершения нынешнего этапа встанет вопрос с сертификацией газопровода.

Оператор "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG заявил, что строительство первой нитки газопровода завершено. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что США способны лишь затормозить, но не помешать реализации проекта.

Морские секции трубопровода, уложенные со стороны России и Германии, уже соединены между собой. Сегодня Nord Stream 2 AG начнет пусконаладочные работы по заполнению СП-2 газом.

Эксперты обратили внимание на то, что после завершения этого этапа предстоит решить вопрос с сертификацией газопровода. Это будет непросто в условиях американских санкций, но другого варианта, скорее всего, уже нет.

Ранее Госдеп заявил, что США продолжат принимать меры против участников "Северного потока – 2".

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