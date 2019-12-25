Эксперт прокомментировал ДТП с членом Совета Федерации от Липецкой области

Проверить, употреблял ли сенатор алкоголь, — очень просто, отметили эксперты.

Член Совета Федерации от Липецкой области и бывший глава региона Олег Королев приостановил свое членство в партии "Единая Россия". Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что реакция "ЕР" была моментальной.

Королев стал участником происшествия на дороге, однако точные обстоятельства неизвестны. По словам сенатора, у него прихватило сердце. В сети обсуждают, что на самом деле он был в нетрезвом состоянии и отказался от медосвидетельствования. Турчак отметил, что необходимо провести бесстрастное расследование, которое и определит дальнейшую судьбу политика.

Эксперты указали на то, что проверить информацию о том, был бы трезв сенатор, совсем несложно. Вкупе с проверкой медицинской карты сенатора это даст исчерпывающую информацию о причине аварии.

Фото: kremlin.ru