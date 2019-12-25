Эксперт оценил работу правительства в области здравоохранения

После послания президента поручения начали реализовывать невероятно быстро, отмечают эксперты.

Председатель правительства Михаил Мишустин выступил в Государственной Думе с отчетом о работе правительства. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что особое внимание стоит обратить на меры поддержки системы здравоохранения.

Инициативы по здравоохранению охватывают все уровни — от муниципального до федерального. На оказание плановых медицинских услуг населению регионам дополнительно выделят 25 млрд рублей, на достройку объектов здравоохранения — 2,7 млрд рублей.

Эксперт отметили, что правительство работает по тому направлению, которое ему задал Владимир Путин на Послании к Федеральному Собранию. Реализация поручений осуществляется невероятно быстро.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров.

Фото: Piter.TV