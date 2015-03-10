Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров

Он отметил, что здесь важен большой охват населения.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил правительству страны расширить программы диспансеризации в России. Это планируется осуществить с 1 июля 2021 года.

Прошу расширить программы диспансеризации и профилактических смотров, запустить их с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват. Владимир Путин, президент России

Ранее глава государства призывал использовать для реабилитации переболевших коронавирусом профсоюзные и корпоративные санатории и дома отдыха.

Ранее мы сообщали, что Путин считает, что мировое здравоохранение стоит на пороге революции.

Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию