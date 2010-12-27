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Эксперты назвали проблемы форматов "Прямой линии с Путиным" и "Большой пресс-конференции"
Сегодня, 12:43
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nastya960

Эксперты назвали проблемы форматов "Прямой линии с Путиным" и "Большой пресс-конференции"

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Самой главной проблемой форматов специалисты назвали нехватку вопросов, которые были бы интересны не тысячам и сотням тысяч, а десяткам миллионов зрителей.

Накануне в Москве состоялась ежегодная пресс-конференция. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", задача у пресс-конференции та же, что и "прямых линий": показать избирателям, что президент Путин в курсе проблем и держит руку на пульсе событий.

Вместе с тем, проблемы обоих форматов очевидны, считают эксперты. Пресс-конференция началась без обычного вступительного слова с подведением итогов года. В этом году итоги были озвучены практически в самом конце конференции и то в формате ответа на вопрос.

Удачен ли этот сценарный ход? Насколько можно судить по Telegram — мнения публики разошлись,

– рассказали эксперты

Но самой главной проблемой форматов специалисты назвали нехватку вопросов, которые были бы интересны не тысячам и сотням тысяч, а десяткам миллионов зрителей.

И последнее по счету, но не по значению: всё более удручает (воспользуемся определением президента Путина) низкий уровень общей культуры. Гвалт в зале — это совсем не то, что хочется видеть и слышать,

– подытожили эксперты

Путин назвал самые сложные моменты своего президентства.

Теги: мейстер, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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