Путин назвал самые сложные моменты своего президентства

В список вошли теракты и проблема с бедностью.

Владимир Путин назвал самые сложные моменты, с которыми ему пришлось столкнуться на посту президента. В список вошли теракты, в частности, в Беслане и на Дубровке. В числе значимых остается проблема с бедностью, которую не удалось решить до конца, а также вопросы безопасности.

Путин отметил, что если посмотреть на Россию в начале нулевых и сейчас, то это разные страны. За это время кардинально изменилась экономика страны, увеличились темпы экономического роста. Президент отметил, что в настоящий момент у РФ один из самых низких в мире показателей внешнего долга.

Глава государства вспомнил время, когда с офицеров сбивали фуражки в общественном транспорте. По словам Путина, сейчас общество гордиться уровнем вооруженных сил. Все в совокупности является большим достижением не только президента, но и всего народа.

Ранее Путин ответил на вопрос о новой пенсионной реформе.

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