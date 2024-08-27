Эксперт Горбунов рассказал о влиянии цифровой гигиены на национальную кибербезопасность

Специалист обратил внимание на то, что последствия киберинцидентов далеко выходят за рамки индивидуального ущерба для конкретного пользователя.

Ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик "Кода Безопасности" Константин Горбунов поделился мнением о влиянии индивидуальной цифровой грамотности на обеспечение национальной кибербезопасности в беседе с "Петербургским дневником".

Специалист обратил внимание на то, что последствия киберинцидентов далеко выходят за рамки индивидуального ущерба для конкретного пользователя. Нарушение конфиденциальности, хищение финансов или компрометация аккаунта несут угрозу не только одному человеку, но и его окружению, коллегам, семье и обществу в целом. Особенно уязвимой группой становятся близкие пострадавшего. Получив доступ к личным страницам, мошенники начинают манипулировать доверием родных и знакомых, отправляя фальшивые запросы на помощь деньгами, рассылки вирусов или угрожая публикацией конфиденциальных сведений, объясняет Горбунов.

Для снижения рисков Горбунов рекомендует пользователям своевременно менять пароли, используя длинные и сложные комбинации символов, включать двухэтапную проверку входа, внимательно следить за используемыми контактами и передаваемыми персональными данными в основных приложениях, избегать подключения важных сервисов к общедоступным беспроводным сетям и повышать цифровую осведомленность родственников.

В деловой среде преступники применяют схему "фальшивого босса": представляясь руководителями компании, они вынуждают подчиненных совершать сомнительные транзакции или передавать секретные сведения. Чтобы избежать подобных ситуаций, сотруднику рекомендуется соблюдать разделение личного и рабочего оборудования, применять лицензионное программное обеспечение и немедленно сообщать обо всех подозрительных электронных посланиях в службу информационной безопасности.

Общая защищённость государства формируется совместными действиями каждого гражданина и правительственных структур. Хотя угрозы постоянно меняются, важнейшие инструменты борьбы с ними остаются прежними: внимательность, способность анализировать ситуацию и постоянная подготовка цифровых компетенций. Современные технологии открывают массу преимуществ, одновременно повышая важность понимания возможных рисков и осторожного поведения в виртуальном пространстве.

