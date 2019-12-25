На Гражданском проспекте 24-летний грузчик неоднократно занимался сексом с 15-летней школьницей

В полицию обратилась мама девочки.

Накануне в полицию Калининского района обратилась женщина, которая рассказала, что некий молодой человек неоднократно вступал в половую связь с ее 15-летней дочерью. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что с октября 2020 года по ноябрь 2020 года 24-летний экспедитор-грузчик в квартире на Гражданском проспекте неоднократно вступал в половую связь с ее 15-летней дочкой. При этом он знал о ее возрасте.

"По горячим следам" опергруппой задержан подозреваемый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее гитарист стал фигурантом уголовного дела за секс с несовершеннолетней петербурженкой.

Фото: Piter.tv